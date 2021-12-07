Україна запросила у США частину "афганської" техніки через ризик агресії Росії - Foreign Policy

Україна запросила Сполучені Штати Америки частину військового обладнання, яке призначалося відправити в Афганістан до захоплення влади Талібаном. Таке прохання насамперед було пов'язане з ризиком військового вторгнення Російської Федерації.

За інформацією видання Foreign Policy, йдеться, зокрема, про гелікоптери МІ- 17 радянської епохи, що належать США, які зараз перебувають на ремонті в Україні. Крім того, запит був на системи озброєння, які США раніше не надавали Україні.

Зазначається, що у листопаді міністр оборони України Олексій Резніков у Пентагоні особисто попросив у міністра оборони США Ллойда Остіна надати додаткову військову допомогу.

"Список, який був вперше представлений Резніковим Остіну в середині листопада і раніше не повідомлявся докладно, включає підтримку повітряної та морської оборони та радіоелектронної боротьби - потенційний щит від руйнівних бомбардувань, які, ймовірно, супроводжуватимуть будь-який наступ російських військ", - пише Foreign Policy

У Сполучених Штатах Америки розглядають різні варіанти того, як знизити напругу на кордоні між Україною та Російською Федерацією. Зокрема, у Білому домі припускають обмеження військової допомоги Україні.

Водночас сенатори Жанна Шахін та Роб Портман закликали збільшити фінансування Пентагону для озброєння України ще на 50 мільйонів доларів у рамках щорічного законодавства у галузі оборонної політики. Таку пропозицію політики висловили на тлі збільшення кількості російських військ вздовж кордону України.

У Росії заявили, що військова допомога США Україні, а також можливе відправлення військових радників західних країн "нагнітає обстановку на лінії зіткнення" на Донбасі. За матеріалами Obozrevatel.