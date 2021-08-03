Україна зробить усе можливе для розслідування смерті Шишова - Кулеба

Україна зробить усе можливе для розслідування смерті білоруського активіста Віталія Шишова у Києві.

Як передає Укрінформ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у Твітері.

"Я шокований трагічною звісткою про смерть білоруського активіста Віталія Шишова та висловлюю співчуття його рідним і близьким. Україна зробить все можливе для розслідування цієї справи: важливо виявити всю правду про його трагічну смерть", - наголосив Кулеба.

3 серпня в Києві в парку знайшли повішеним громадянина Білорусі Шишова, який зник у понеділок, 2 серпня.

Поліція почала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і перевірятиме всі версії, у тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

У Білоруському домі в Україні заявили, що за Шишовим велося стеження.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що Національна поліція не отримувала заяв від Шишова щодо ймовірного стеження за ним.