Українці повинні примиритися один з одним, незважаючи на минуле, - Кравчук

Українці повинні примиритися один з одним, незважаючи на історичне минуле, регіональні розбіжності та інше. Про це заявив перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

Про це йшлося в ефірі політичного шоу "Право на владу".

Телеведуча політичного шоу поставила Кравчуку питання: чи зможуть регіони України примиритися один з одним, адже історія у них різна.

"Навіть питання не можна ставити: можемо чи ні. Ми змушені примиритися. Адже якщо ми не примиримося, то будувати країну ми будемо з великим відставанням. Нам, наприклад, зараз, щоб наздогнати Польщу, потрібно 50 років", - говорить Кравчук.

Кравчук вважає, що для того, аби українці примирилися з минулим, у них повинні бути єдині погляди на національну стратегію країни.

Нагадавши, у Києві провели марш на честь дивізії "Галичина". Заходи контролю поліції за маршем були підвищені.

Раніше повідомлялося, що у єврейській Конфедерації засудили цей марш у Києві. За матеріалами РБК-Українаю