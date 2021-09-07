Україні треба не чекати надання ПДЧ, а розробити його самій - експерт

Україні треба не очікувати надання їй Плану дій щодо членства в НАТО, а розробити його самій, щоб стати країною за НАТОвськими стандартами

Таку думку висловив американський дипломат, професор політичних наук Центру з питань демократії, розвитку та верховенства закону при Стенфордському університеті Майкл Макфол в інтерв'ю "5 каналу".

Зокрема, коментуючи відсутність у спільній заяві президентів пункту про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, Макфол зауважив, що, на його думку, ПДЧ не потрібен для вступу до Альянсу.

"Що насправді потрібно Україні, так це самій готувати себе за критеріями Альянсу замість вимагати від НАТО цей план. Українська влада має зробити потрібні реформи. Вам не треба чекати на ПДЧ - накресліть його самі. Ви можете створити комісію і розробити план змін, щоб стати країною за НАТОвськими стандартами. Є навіть колишні посадовці НАТО, які охоче візьмуть у цьому участь", - сказав Макфол.

За його словами, одного дня Україна таки стане членом Альянсу, але сьогодні вона об'єктивно не готова.

Водночас американський дипломат констатував, що також є багато країн НАТО, які не хочуть бачити там Україну.

"Єдиний спосіб тиснути на ці країни - ставати настільки прогресивними і готовими, аби позбавити їх аргументів, чому ви не можете бути в Альянсі", - вважає він.

Він також привернув увагу до того, що Україна вже оберігає безпеку інших країн Європи, а сміливі українські військові жертвують життям заради безпеки на континенті.

"Чимало країн-членів НАТО ніколи такого не робили, надто в умовах загрози з боку Росії. Тому ми маємо визнати і поважати те, що Україна вже робить як партнер у сфері безпеки та оборони, замість вважати, що це ми допомагаємо Україні", - акцентував дипломат.

У спільній заяві за підсумками зустрічі президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена зазначається, що Сполучені Штати підтримують право України обирати свій власний зовнішньополітичний курс вільно від зовнішнього втручання, включаючи прагнення України вступити до НАТО. За матеріалами Укрінформ.