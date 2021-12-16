Україні в Брюсселі не відповіли на запитання про рік вступу в НАТО - Кулеба

Українська сторона запитувала на переговорах з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі про рік, коли Україна стане членом НАТО, але їй не відповіли.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час свого включення у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

"Там теж все було дуже добре, позитивно. Єдиний недолік, скажу чесно, рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали... хоча ми запитували", - сказав він.

Водночас Кулеба запевнив, що було чітко було підтверджено, що дискусія про те, коли, як Україна стане членом НАТО - це виключно дискусія, яка має відбуватися і відбуватиметься між Україною та НАТО.

"Це ключове. Це власне відповідь на всі російські закиди і їхні всі ці вимоги абсурдні, які вони зараз висувають. Вкотре ми переконалися, що генеральний секретар НАТО займає дуже принципову позицію з цього питання", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський здійснив дводенний візит до Брюсселя. Вчора він взяв участь у саміті Східного Партнерства та провів низку двосторонніх зустрічей із лідерами європейських країн та керівниками євроінституцій. Сьогодні відбулися переговори української делегації у штаб-квартирі НАТО, в ході яких, зокрема, була обговорена ситуація навколо концентрації російських військ на окупованих територіях України та вздовж її кордонів.

Після переговорів з Зеленським Столтенберг наголосив, що не НАТО, а навпаки Росія є агресором та мусить змінити свою поведінку відносно сусідів. ЗУкріна матеріалами