Українські добровольці готові допомогти Литві у гібридній війні - експерт

Сотні українських добровольців готові допомогти Литві відстояти територіальну цілісність в умовах гібридної війни, розв'язаної проти неї спецслужбами Росії та Білорусі.

Таку думку висловив директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко на міжнародному круглому столі в Укрінформі на тему: "Атака мігрантів. Нові форми гібридної агресії".

"Я впевнений, що сотні українських добровольців у разі потреби готові вирушити до Литви і допомогти їй у захисті своїх кордонів і територіальної цілісності. Якщо така потреба виникне, і литовський уряд про цю потребу заявить", - сказав Кочевенко.

Він нагадав, що Литва є вірним союзником та адвокатом України на міжнародній арені, тому в тяжкий для неї час наша країна так само мусить їй допомогти.

"Литва надавала безпрецедентну підтримку Україні всі ці роки. І мало з якою країною можна порівняти цей рівень підтримки. Громадяни Литви воювали за Україну, литовські офіцери навчали наших військових, надавали матеріальну, технічну допомогу, лікували й реабілітували поранених. І більшого адвоката України щодо міжнародної підтримки України в ЄС і НАТО важко знайти. Я впевнений, коли сама Литовська Республіка стикнулася з такою кризою, ми маємо проявити себе максимально дружньою і союзницькою країною", - наголосив експерт.

Учасники круглого столу констатували, що останніми тижнями Литва стала об'єктом гібридної атаки з боку російських та білоруських спецслужб. Сотні мігрантів, свідомо спрямованих із території Білорусі, щоночі намагаються перетнути литовський кордон. Уряд країни оголосив екстремальну ситуацію та звинуватив білоруську владу в гібридній агресії проти Європи.

Водночас на території Литви реалізується інформаційна операція з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації. Пов'язані з Кремлем політичні сили та ЗМІ звинувачують уряд у неспроможності контролювати ситуацію та закликають до поступок режиму Лукашенка. За матеріалами Укрінформ.