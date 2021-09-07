Українські розвідники відзначають професійне свято

Сьогодні своє професійне свято відзначають українські розвідники.

Саме цього дня у 1992 році, відповідно до указу Президента "Про Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України", у складі оборонного відомства було створене Головне управління розвідки Міністерства оборони України - розвідувальний орган стратегічного рівня, що стало початком історії воєнної розвідки незалежної України.

Як відомо, після розпаду СРСР й відновлення у серпні 1991 року незалежності перед нашою державою гостро постало питання створення воєнної розвідки, адже раніше подібні структури підпорядковувались Москві. Паралельно зі становленням Збройних сил України розпочалось створення системи воєнної розвідки нашої армії.

Це свято - свідчення визнання особливої ролі, яку відіграє воєнна розвідка у справі захисту національних інтересів нашої держави, особливо зараз, коли агресія з боку Росії та інші зміни у зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі обумовлюють необхідність створення нової системи забезпечення національної безпеки країни. За п'ять років війни українські розвідники вийшли на новий якісний рівень підготовки. Від початку воєнних дій вони знаходяться на передовій, боронячи територіальну цілісність держави, показуючи виняткові зразки мужності та героїзму. За матеріалами Укрінформ.