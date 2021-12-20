Україну відвідала делегація Конгресу США

Представник Конгресу США Джейсон Кроу очолив делегацію Конгресу, яка відвідала Київ, щоб обговорити російське агресивне військове нарощування в Україні та навколо неї та почути оцінки українських офіційних осіб та військового керівництва.

Про це йдеться на сторінці Посольства США в Україні у Фейсбуці.

"Представник Конгресу Кроу разом з його колегами, представниками Бредом Венструпом і Ріком Кроуфордом підкреслили двопартійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та її євроатлантичної траєкторії. Делегація також підтвердила відданість США шляху дипломатії та діалогу у деескалації напруженості, спричиненої нарощуванням військових сил Росії, а також підтримці жорстких заходів у відповідь на будь-яке подальше військове вторгнення Росії на суверенну українську територію", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на сьогодні біля кордонів України зосереджено близько 100 тис. російських військових.

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що вторгнення військ РФ може відбутися у січні-лютому відразу з кількох напрямків: через ділянки східних кордонів (як контрольовані, так і не підконтрольні Києву), а також з Криму та Білорусі. За матеріалами politdumka.kiev.ua