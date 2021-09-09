Упродовж двох років 35 нардепів жодного разу не виступили в Раді - "Чесно"

Уподовж двох років роботи Верховної Ради IX скликання 35 народних депутатів жодного разу не виступили в парламенті ні із трибуни, ні з місця. Про це йдеться в опублікованому 8 вересня дослідженні руху "Чесно", яке проаналізувало стенограми засідань Ради.

Депутатів-"мовчунів" немає у трьох фракціях - "Батьківщині", "Європейській солідарності" та "Голосі".

Згідно зі стенограмами, 36 нардепів протягом двох років діяльності виступали тільки один раз. Серед них, зокрема, лідер партії, член фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук. Єдиний його виступ 2019 року було присвячено імплементації "формули Штайнмаєра" в українському законодавстві.

Натомість інший представник "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич - на третьому місці за кількістю виступів після керівників парламенту, які ведуть і модерують засідання. У спікера Ради Дмитра Разумкова - 1365 виступів, у його першого заступника Руслана Стефанчука - 844, у Шуфрича - 723. Його виступи протягом двох років роботи цього скликання загалом тривали майже 16 годин, це рекорд серед нардепів.

Друге місце за тривалістю виступів - у віцеспікерки, представниці партії "Батьківщина" Олени Кондратюк. Вона виступала понад 12 годин за 155 виступів. "Чесно" зазначає, що значна частина виступів Кондратюк пов'язана з тим, що вона зачитує п'ятничні звернення депутатів у парламенті.

На третьому місці за часом виступів ще один представник "ОПЗЖ" Олександр Колтунович - у нього набралося 497 виступів, які загалом займають понад 10 годин.

"Годинні виступи представників ОПЗЖ - Шуфрича і Колтуновича, а також нардепа від "Батьківщини" Вадима Івченка за часом перевершили навіть виступи спікера парламенту Дмитра Разумкова", - звернули увагу в "Чесно". За матеріалами Гордон.