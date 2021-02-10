Уряд опублікував постанову про заборону реєструвати російську вакцину

Кабінет Міністрів затвердив Порядок державної реєстрації вакцин проти COVID-19 та заборонив реєструвати вакцини з держави-агресора.

Відповідна постанова № 95 уряду від 8 лютого опублікована на Урядовому порталі, передає Укрінформ.

“Затвердити Порядок державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування”, - ідеться в документі.

Водночас Кабмін установив, що реєстрація вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування, розробку та/або виробництво яких здійснено в державі, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, забороняється.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я планує розпочати вакцинацію від COVID-19 в лютому 2021 року. Зокрема, передбачається провести багаторівневу кампанію з метою охоплення вакцинацією щонайменше 50% населення країни протягом 2021-2022 років. У лютому Україна отримає від глобальної ініціативи COVAX 117 тис. вакцини BioNTech/Pfizer.

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Загалом в межах COVAX Україна має отримати 8 млн доз вакцини, чого вистачить на вакцинацію 4 млн осіб, оскільки вакцина вводиться двічі. Також Україна уклала контракт з китайською компанією Sinovac Biotech на постачання 1,9 млн доз вакцини. Уповноваженим представником компанії Sinovac Biotech на території України є АТ "Лекхім”.

Окрім цього, на початку лютого міністр охорони здоров’ я Максим Степанов повідомив про укладення контрактів на постачання в Україну 12 млн доз вакцини від COVID-19. Ці вакцини розроблені за участі компаній AstraZeneca (Великобританія та Оксфордський університет) та NovaVax (США) і виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія).