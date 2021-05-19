Уряд призначив голову Держінспекції архітектури і містобудування

Кабінет Міністрів на засіданні 19 травня призначив Семена Кривоноса на посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Кривонос був визначений переможцем конкурсу на посаду голови ДІАМ рішенням уряду від 28 квітня.

Державна інспекція архітектури та містобудування України - єдиний центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

У Мінрегіоні нагадують, що виконання повноважень ДІАМ у повному обсязі може здійснюватися після того, як на роботу буде прийнято 30% співробітників (гранична затверджена чисельність - 660 осіб).

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 13 березня 2020 року ухвалив постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ. Відповідні постанови Кабміну набули чинності 15 березня.

Зокрема, уряд утворив Державну сервісну службу містобудування (Держсервісбуд), основними завданнями якої є надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Також було утворено Державну інспекцію містобудування та Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні.

У грудні 2020 року уряд ліквідував Державну інспекцію містобудування і Державну сервісну службу містобудування. Замість цих органів була створена Державна інспекція архітектури та містобудування України. За матеріалами Укрінформ.

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