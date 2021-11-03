Уряд призначив тимчасового главу Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів

Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів на заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Руслана Стрільця, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє "БізнесЦензор".

До призначення на посаду в Мінприроди Руслан Стрілець у 2019-2020 роках працював заступником директора Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки в об'єднаному Міністерстві енергетики та захисту довкілля України.

Раніше з 2014 року він очолював департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації.

У середу Верховна Рада звільнила Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.