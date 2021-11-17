Уряд призначив заступників трьом міністрам

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив низку рішень про кадрові призначення, зокрема призначив заступників трьом міністрам.

Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Призначено: Кудіна Дениса Ігоровича - першим заступником міністра економіки України;

Шаповалова В'ячеслава Володимировича - заступником міністра оборони України;

Панченко Людмилу Володимирівну - заступником міністра молоді та спорту України», - написав Мельничук.

При цьому, за його словами, Кудіна звільнено з посади першого заступника голови Фонду державного майна, а Шаповалова - з посади заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Юлія Гере звільнено з посади заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Мельничук додав, що державним секретарем Міністерства внутрішніх справ уряд призначив Юрія Лубковича.

Мельничук зазначив, що Романа Коменданта призначено заступником голови Державного агентства автомобільних доріг з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Водночас Кабмін звільнив Аллу Шаповал з посади заступника голови правління публічного акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Ліки України”.

Уряд також погодив звільнення Анатолія Полоскова з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації та Анатолія Рижого - з посади голови Вараської районної державної адміністрації Рівненської області.