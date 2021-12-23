Уряд України звільнив держсекретаря Міноборони, призначили виконувача обов'язків

23 грудня на засіданні Кабінету Міністрів України звільнили державного секретаря Міністерства оборони Олександра Дубляна. Про це в Telegram повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він повідомив, що виконання обов'язків державного секретаря Міністерства оборони України тимчасово поклали на Володимира Говора.

Кабмін ухвалив інші кадрові рішення. Зокрема, Інну Драганчук звільнили з посади заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та призначили заступником міністра у справах ветеранів.

Також звільнили чи погодили звільнення: заступника міністра у справах ветеранів Ігоря Безкаравайного; заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Ільченка; заступника голови Державного агентства автомобільних доріг Андрія Івка; заступниці державного секретаря Кабінету Міністрів Тетяни Ковтун.

Призначили або погодили призначення: Олексія Бородая - заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України; Андрія Івка - першим заступником голови Державного агентства автомобільних шляхів; Юлію Шевчук - першою заступницею голови Державного агентства України з питань кіно; Вячеслава Волошина - виконувачем обов'язків директора державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ". За матеріалами Гордон.