Уряд затвердив план заходів до 25-ї річниці Конституції

Кабінет Міністрів затвердив план заходів з підготовки та відзначення 25-ї річниці Конституції.

Відповідне рішення з доопрацюванням в одноденний термін ухвалено на засіданні 16 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з проєктом розпорядження, передбачається провести урочисті заходи з нагоди 25-ї річниці Конституції за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, дипломатичного корпусу іноземних держав, міжнародних організацій, громадськості в місті Києві, інших населених пунктах.

Планується також телеміст між ветеранами та волонтерами з усіх областей України "Від Конституції Пилипа Орлика до Конституції України" та всеукраїнський вишкіл "Нащадки вільних".

План заходів передбачає проведення тематичних виставок архівних документів, присвячених автору першої української Конституції гетьману Пилипу Орлику та видатним діячам українського державотворення, з експонуванням у Києві оригіналу Конституції України 1996 року, а також покладання квітів.

Окрім того, планується виготовлення та введення в обіг пам'ятної монети на відзначення 25-ї річниці Конституції.

Передбачається проведення закордонними дипломатичними установами України заходів за участю української громадськості, представників дипкорпусу іноземних держав, міжнародних організацій, української діаспори тощо.

Верховній Раді пропонується провести урочисте засідання, присвячене 25-ій річниці Конституції, за участю членів Кабінету Міністрів, представників Національної академії наук, інституцій громадянського суспільства.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час обговорення цього питання запропонував додати до плану заходу "музичний супровід урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого 25-ій річниці Конституції України".

Таким чином, уряд схвалив рішення з урахуванням пропозиції міністра культури та інформаційної політики.

30 березня 2021 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 25-ї річниці Конституції України. За матеріалами Укрінформ.