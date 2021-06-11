В 15 областях Украины и в Киеве на выходные заработают 50 центров массовой вакцинации

В 15 областях Украины и в Киеве 12 и 13 июня заработают 50 центров массовой вакцинации, прививать будут китайским препаратом CoronaVac.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Больше всего таких центров откроют в Днепропетровской области (13). В Днепре из них будут работать 12 и еще один - в Кривом Роге. На втором месте по количеству открытых центров массовой вакцинации идет Львовская область. Там будет восемь центров, три из которых - во Львове и по одному - в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде.

В Одесской области откроют всего семь центров. При этом, четыре будут в Одессе и по одному - в Балте, Черноморске и Измаиле. В Полтавской области будет работать пять центров, по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.

Еще три центра массовой вакцинации откроют в Херсоне. В Киевской области появятся также три центра (два - в Белой Церкви и один - в Броварах).

Два центра откроют в Черновцах и по одному центру в Хмельницком, Каменец- Подольском, Тернополе, Житомире, Виннице, Кропивницком, Ровно, Черкассах и Харькове.

В Киеве центр массовой вакцинации открыли в Международном выставочном центре. Он расположен на Броварском проспекте, 15. Киевская горадминистрация сообщала об открытии предварительной записи на вакцинацию через сервис Helsi.me.