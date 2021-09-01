В адміністраціїБайдена заявили, на чому Україні потрібно зосередитися для членства в НАТО

В адміністрації президента Джо Байдена, який вже тривалий час підтримує реформи в Україні, очікують від Володимира Зеленського конкретних результатів стосовно реалізації реформ.

У Білому домі вважають, що Україна повинна зосереджувати увагу на втіленні реформ на шляху до отримання членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це заявили американські посадовці під час брифінгу, присвяченого візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону.

Американці нагадали про цьогорічне комюніке саміту НАТО, яке було оприлюднене у червні. У документі йшлося, що США та союзники підтвердили підтримку позиції Бухарестського саміту 2008 року. Країни члени НАТО підтримали "право України вирішувати своє власне майбутнє і зовнішньополітичний курс вільно від зовнішнього втручання", в тому числі стосовно прагнень України приєднатися до НАТО.

Однак Україні потрібно "продовжувати втілювати глибокі, всебічні й своєчасні реформи, які викладені у Річній національній програмі". Україна має здійснювати реформи у власному секторі оборони, забезпечувати прогрес у своєму секторі державного управління. За матеріалами ASPI news.