В КМДА знову обшуки: кажуть незаконно передавали ділянки в центрі Києва

Прокуратура проводить обшуки в Департаментах КМДА за фактом незаконної передачі земельних ділянок у центрі Києва.

Як повідомляють в прокуратурі, посадовці КМДА, порушуючи вимоги земельного законодавства, умови програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва та укладеного інвестиційного договору, передали в користування суб'єкту господарювання земельні ділянки комунальної власності, що розташовані у центрі Києва поруч з Європейською площею, в позаконкурентний спосіб та за заниженою вартістю, чим спричинили тяжкі наслідки інтересам держави.

Сьогодні проводяться обшуки у структурних підрозділах КМДА, зокрема в Департаменті економіки та інвестицій та Департаменті земельних ресурсів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії.

Нагадаємо за останні місяці силовики обшукали низку комунальних підприємствах столиці. Зокрема "Київзеленбуд", приміщення КМДА та "Київавтодор", офіси підрядника будівництва Подільського мостового переходу. Також з обшуками прийшли у "Київавтодор" та "Київводоканал". Крім того, з обшуками прийшли до колишнього нардепа та соратника Кличка Артура Палатного.

Кличко назвав це дискредитацією себе особисто. А ще сказав, що "столичну владу так не кошмарили, навіть у махрові часи Януковича". Також він вимагає від правоохоронців звіту у справах, які передала КМДА. За матеріалами bigkyiv.com.ua