В Кремлі не проти США і Британії в нормандському форматі, але є умова

Російська Федерація не проти приєднання до нормандського формату щодо Донбасу інших учасників, у тому числі США, Британії чи Канади. Але для цього є необхідна умова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козака виданню Politique Internationale, яке опубліковане на сайті посольства Росії у Франції.

За його словами, необхідності в модернізації нормандського формату на сьогодні немає, оскільки не досить ефективно використовується потенціал нинішніх контактів між Україною, Росією, Німеччиною і Францією.

"Як уже зазначалося, у нас немає принципових заперечень проти підключення до діючих переговорних форматів нових учасників, включаючи США, якщо мова йде про нові конструктивні ідеї про мирне політичне врегулювання конфлікту. Але якщо за такою участю і підтримкою України буде проглядатися заохочення військового вирішення конфлікту, ми, звичайно ж, проти", - зазначив Козак.

Водночас він висловив упевненість, що нова адміністрація США може внести істотний внесок у відновлення миру.

Раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що хоче залучення США до переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

А посол Франції в Україні зазначав, що проблема з врегулюванням полягає не в форматі переговорів.