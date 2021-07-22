В Мін'юсті прокоментували позов РФ проти України

Заступник міністра юстиції - уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина вважає подану Росією в ЄСПЛ міждержавну скаргу проти України перемогою над здоровим глуздом.

Як передає Європейська правда, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Ліщина звертає увагу, що на сайті Мін'юсту РФ про цю скаргу нічого немає. Натомість повідомлення розміщене на сайті Генпрокуратури РФ.

"Цікаво, що на сайті Мін'юсту РФ щодо цієї блискучої перемоги російської юридичної думки над здоровим глуздом нічого немає. Вочевидь, передання повноважень по представництву РФ від Мін'юсту до Генпрокуратури, про яке була якась новина кілька місяців том, відбулося і остання вирішила відмітити цю справу ось так... феєрично..." - іронізує заступник міністра.

Він зазначає, що російська сторона навіть не пояснила ЄСПЛ, які саме права, передбачені Європейською конвенцією за прав людини, порушені тими обставинами, на які вона посилається.

"У повідомленні ГП РФ немає жодних посилань на будь-які статті Конвенції або Протоколів. І я не впевнений, що сам, без підказки від досвідчених працівників Прокуратури РФ, можу вгадати чиї і які саме конвенційні права були порушені блокуванням Північно-Кримського каналу або "виштовхуванням російської мови з суспільної сфери", "нападами на дипломатичні представництва" або "відмовою у правовій допомозі слідчим органам" (про всяк випадок: ані дипломатичні представництва, ані слідчі органи не мають прав, передбачених Конвенцією)", - пише Ліщина.

Також він ставить під сумнів, яким саме чином РФ збирається пояснювати виконання формальних вимог прийнятності, зокрема, шестимісячного строку подання заяви, наприклад, щодо скарг стосовно МН17, або подій на Майдані та у Будинку профспілок в Одесі, що відбулись у 2014 році.

Крім того, заступник міністра вказує на неприйнятність застосування правила 39 Регламенту, яке передбачає застосування тимчасових заходів у випадках існування ризику заподіяння невиправданої та неминучої шкоди основним правам і свободам людини.

"Викликає питання фальстарт в оприлюднені інформації щодо нової заяви - на сайті Суду ніякої інформації щодо нової міждержавної заяви немає, а Генпрокуратура вже звітує про її подання? Чи це щоб потім волати, що Суд безпідставно відмовив у застосуванні Правила 39?" - запитує він.

Окремо Іван Ліщина висміяв заяву МЗС РФ, яке закликало ЄСПЛ бути "неупередженим і неполітизованим" при розгляді скарги.

Нагадаємо, Росія подала до Європейського суду з прав людини міждержавну скаргу проти України за 10 групами звинувачень, звинувачуючи Україну у загибелі мирних жителів у 2014 році, катастрофі MH17, обстрілі російських територій, дискримінації російськомовного населення.

Росія просить ЄСПЛ застосувати щодо України заходи відповідно до правила 39 Регламенту, яке передбачає застосування тимчасових заходів у випадках існування ризику заподіяння невиправданої та неминучої шкоди основним правам і свободам людини