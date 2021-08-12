В МЗС України відреагували на заяву Росії щодо погіршення ситуації на Донбасі

Росія має можливість не на словах, а на ділі довести наявність політичної волі завершити розв'язаний нею збройний конфлікт з Україною.

Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

"Російська Федерація відчайдушно намагається перекласти відповідальність із хворої голови на здорову. Сумлінне виконання взятих на себе мирних зобов'язань дедалі частіше підміняється галасливими політичними заявами. Мешканці тимчасово окупованих українських територій потребують альтернативи руйнівній політиці "русского мира". В Москві повинні нарешті усвідомити, що побудувати мир на російських танках неможливо", - заявив Ніколенко.

За його словами, Росія має можливість не на словах, а на ділі довести наявність політичної волі завершити розв'язаний нею збройний конфлікт з Україною: "віддати наказ підконтрольним їй збройним угрупованням на Донбасі неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, припинити саботаж роботи Тристоронньої контактної групи, розблокувати виконання рішень лідерів Нормандського формату".

"Разом із партнерами Україна продовжить працювати над нейтралізацією спільних безпекових загроз, поліпшення добробуту постраждалого населення по обидві сторони лінії розмежування, повернення в активний порядок денний кримської проблематики. І надалі налаштовані досягти прогресу в рамках політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", - зазначив речник МЗС.

Ніколенко додав, що Україна розраховує на те, що від логіки війни неминуче відмовляться й у Росії.

11 серпня в МЗС Росії заявили про стурбованість навколо ситуації на Сході України та про те, що "західні покровителі Києва нічого не роблять, щоб припинити вбивство українською владою власного народу".

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські "добровольці".

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей

За матеріалами radiosvoboda.org