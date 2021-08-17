В МЗС затримання в Криму пов'язують з "Кримською платформою"

Обшуки та затримання кримських татар, на які вже відреагував президент України Володимир Зеленський, є провокаціями напередодні саміту "Кримської платформи", який має відбутися 23 серпня у Києві. Так вважають у Міністерстві закордонних справ.

МЗС протестує проти дій РФ на території анексованого півострова. Там вимагають звільнити п'ятьох затриманих кримських татар, а також усіх незаконно ув'язнених.

Також українська сторони звернулася до міжнародної спільноти із закликом продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова та посилити тиск на РФ.

"Розглядаємо зазначені незаконні обшуки і затримання як провокацію напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, російські силовики вранці 17 серпня прийшли з обшуками до будинків кримських татар в окупованому Криму. За підсумками "слідчих заходів" затримано п'ятьох активістів, які боролися проти порушення прав людини окупантами.

23 липня набрав сили закон "Про корінні народи України". Документом гарантуються культурні, освітні, мовні та інформаційні права корінних народів України на сталий розвиток.

За матерiалами ZN.UA