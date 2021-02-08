В НАБУ і САП продовжують вимагати віддати їм назад Татарова

НАБУ та САП втретє офіційно повідомило Офіс Генпрокурора, що кримінальне провадження за підозрою екснародного депутата Микитася та заступника керівника Офісу Президента Татарова мають розслідувати детективи НАБУ. Відтак, Національне бюро витребовує справу в ОГП.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що відповідна постанова директора НАБУ, погоджена із прокурором САП, надіслана до Офісу Генерального прокурора 8 лютого 2021 року.

"Зміна раніше повідомленої підозри народному депутату України з ч.3 ст. 369 на ч.2 ст. 384 КК України не є і не може бути належною підставою для доручення здійснення досудового розслідування цього кримінального провадження іншому органу досудового розслідування, окрім НАБУ", - йдеться в повідомленні.

В НАБУ вкотре нагадують, що їх виключне право займатися Татаровим і Микитасем.

"Це прямо зазначене у ч.7 ст.216 КПК України, де закріплено, що у кримінальних провадженнях за ст.384 КК України досудове розслідування здійснює слідчий того органу, до підслідності якого відноситься кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким почато досудове розслідування".

"Оскільки експертиза, за результатами проведення якої видано свідомо неправдивий висновок експерта, здійснювалася у кримінальному провадженні за фактом вчинення кримінального правопорушення, підслідного НАБУ (йдеться про заволодіння майном Нацгвардії на 81,6 млн грн), саме Національне бюро є належним органом досудового розслідування, навіть після зміни правової кваліфікації діяння з ч.3 ст. 369 на ч.2 ст. 384 КК України", - додають в НАБУ.

Відомо, що Зазначене кримінальне провадження Національне бюро в законний спосіб витребовує в ОГП уже втретє. За матеріалами https://bastion.tv