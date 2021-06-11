В начале июня наибольшую эллекторальную поддержку на них получил бы нынешний глава государства Владимир Зеленский

В случае проведения президентских выборов в начале июня наибольшую поддержку на них получил бы нынешний глава государства Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 1-7 июня, передает Укринформ.

Так, за Зеленского готовы проголосовать 30,6% украинцев, которые определились со своим выбором.

На втором месте экс-президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, которого готовы поддержать 17,4% среди тех, кто определился.

Лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко на президентских выборах в начале июня поддержали бы 12,7% респондентов, которые определились; сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко - 10,6%; лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 8,1%.