В. о. голови правління "Укрзалізниці" Юрик подав у відставку

Наглядова рада вирішила рекомендувати Кабміну узгодити призначення Олександра Камишина новим тимчасово виконуючим обов'язки голови правління УЗ.

Юрик продовжуватиме виконання своїх обов'язків на посаді члена Правління, відповідального за фінанси / фото facebook

Наглядова рада "Укрзалізниці" (УЗ) отримала заяву від тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Івана Юрика про звільнення його від виконання обов'язків.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що протягом вихідних 7-8 серпня наглядова рада провела позачергове засідання і вирішила задовольнити заяву Івана Юрика про звільнення його від тимчасового виконання обов'язків голови правління з дати призначення нового в. о.

Юрик продовжуватиме виконання своїх обов'язків на посаді члена правління, відповідального за фінанси. Наглядова рада рекомендує Кабінету міністрів України задовольнити зазначену вище заяву та схвалити відповідне рішення.

"Наглядова рада вдячна Івану Юрику за те, що він вже вдруге за рік погодився прийняти виклик і взяти на себе відповідальність вести "Укрзалізницю" через турбулентні часи, останні з яких були ускладнені пандемією COVID-19 і її руйнівним впливом на економіки країн усього світу і на "Укрзалізницю", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що наглядова рада розглянула рекомендацію Комітету з винагород і призначень і вирішила рекомендувати Кабінету міністрів узгодити призначення Олександра Камишина новим тимчасово виконуючим обов'язки голови правління на період до 31 грудня 2021 року або до обрання нового постійного голови правління, залежно від того, що настане раніше."Укрзалізниця" і призначення Юрика:

"Укрзалізниця" є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Кабінет міністрів у березні 2021 року призначив Івана Юрика тимчасово виконуючим обов'язки голови правління акціонерної компанії "Укрзалізниця". Юрик обіймав посаду в.о. голови правління УЗ в період з квітня по вересень 2020 року. До цього він був членом правління УЗ і членом наглядової ради компанії. За матеріалами УНІАН.