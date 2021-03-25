В Офісі генпрокурора розглядають можливість початку процедури екстрадиції Януковича

Заочний арешт для Януковича. Київський апеляційний суд підтвердив законність рішення Печерського райсуду, яке винесли торік у травні. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Тоді в суді обрали запобіжний захід експрезиденту-втікачу в справі про захоплення державної влади. Йдеться про те, що в 2010-му році Конституційний Суд повернув країну до президентсько-парламентської форми правління. У такий спосіб президент отримав більше повноважень. В Офісі генерального прокурора зазначають, що тепер мають право розпочати стосовно підозрюваного процедуру екстрадиції.

Нагадаємо, Євросоюз може зняти санкції проти кількох представників оточення Віктора Януковича через ненадання Україною переконливих доказів у низці справ. Серед них - колишній в.о. прем'єр-міністра Сергій Арбузов, ексміністр доходів і зборів Олександр Клименко, колишній міністр освіти Дмитро Табачник і син Януковича Олександр. За матеріалами 5 канал.