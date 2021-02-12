В Офісі президента готуються створити нову партію - ЗМІ

В Офісі президента думають над створенням ще однієї партії, окрім "Слуги народу". Про це йдеться в матеріалі шеф-редакторки LB.ua Соні Кошкіної "Напіврозпад "Слуги народу", Партія Разумкова і новий політпроєкт Банкової".

"Думаю, що на наступних виборах, хай коли вони будуть, від "Слуги народу" піде дві, а то і три сили. Одна з них буде власне "Слуга народу", а дві або щонайменше одна - нова сила", - заявляв у інтерв'ю LB.ua ще минулого жовтня політолог, нардеп від СН Микита Потураєв.

Її кодова назва - "нова партія Банкової". За даними джерел Кошкіної, жодної конкретики ще немає, але одним із прообразів нового проєкту може стати партія "Наш край". Зараз спільно із групою "Рейтинг" проводять низку досліджень, і вже після їхніх результатів буде детальніше обговорення ідеї.

Водночас ідеться в матеріалі, автори ідеї заявляють, що "Слуги народу" ніхто не скасовував", від неї не відмовляються. Але рейтинг партії падає, і "задля успішної подальшої діяльності потрібні дві паралельні колони".

За словами співрозмовника журналістки, на попередніх президентських виборах у партії чітко розуміли, яка їхня сильна сторона, який запит суспільства; розуміли, що центристська ніша вільна тощо. Але зараз ситуація змінилася: "потрібно дуже уважно вивчити обставини; визначитися, на яку частину електорального пирога ми можемо претендувати, і тільки тоді запускати роботу", - заявив співрозмовник автора.

До того ж зазначає Кошкіна, треба визначитися із джерелами фінансування.

На останніх парламентських виборах, які відбулися в липні 2019 року, "Слугу народу" підтримало 43,16% виборців, "Опозиційну платформу - За життя" - 13,05%, "Батьківщину" - 8,18%, "Європейську солідарність" - 8,1%, "Голос" - 5,82%. Інші партії не подолали п'ятивідсоткового бар'єра.

За даними соцдослідження, проведеного із 5-го до 7 лютого Київським міжнародним інститутом соціології, партію "Слуга народу" готові підтримати 15,5% українців - це третій показник. Лідером у рейтингу КМІС є "Європейська солідарність" (18,1%), друга - "Опозиційна платформа - За життя" (16,8%).

У центру Разумкова результати відрізняються - за даними опитування, проведеного із 29 січня до 3 лютого, "Слуга народу" лідирує в рейтингу партій, але проголосувало б за неї тільки 22,2% виборців. За матеріалами Гордон.