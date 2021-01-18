В Офісі президента назвали дату проведення саміту "Кримської платформи"

Саміт "Кримської платформи", у якому запланована участь лідерів іноземних держав, відбудеться 23 серпня 2021 року.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква в інтерв'ю одному із телеканалів, передає пресслужба ОПУ.

"Вже чітко визначено дату проведення "Кримського саміту" (саміту "Кримської платформи" - ред.) - 23 серпня 2021 року. Офіс Президента працює разом з МЗС для підготовки відповідних запрошень світовим лідерам, відповідної концепції, програми саміту, організаційних моментів", - сказав Жовква.

Він наголосив, що на саміті "Кримської платформи" необхідно ухвалити конкретні рішення щодо деокупації півострова.

"Ми не проводимо саміт заради саміту. Нам не потрібно провести саміт і знову забути цю тему. Тому після саміту має з'явитися, очевидно, декларація, а що ще більш важливо - скоординований міжнародний інструментарій для деокупації Криму та захисту прав українців у Криму", - зазначив заступник керівника Офісу президента.

Жовква зауважив, що саміт буде пов'язаний з урочистостями з нагоди 30-річчя незалежності України.

За його словами, президент Володимир Зеленський під час телефонних розмов з лідерами іноземних держав запрошує їх до участі у цих подіях.

"Сподіваємося на широку міжнародну присутність у ці два дні", - резюмував заступник керівника ОПУ.

Раніше у МЗС повідомили, що за підсумками саміту "Кримської платформи" буде прийнята відповідна декларація щодо деокупації півострова.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявив, що Кримську платформу запустять у 2021 році на міжнародному саміті у Києві.

Раніше Україна запросила до участі в Кримській платформі країн-членів НАТО та країни Європейського Союзу.

Крім того, в МЗС України заявили, що до Кримської платформи долучать механізм Ради ООН з прав людини.

За матеріалами Прямий канал.