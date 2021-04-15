В Офісі президента підтвердили завтрашню зустріч Зеленського з Макроном

Президент України Володимир Зеленський завтра, 16 квітня, відвідає з офіційним візитом Францію. В ході візиту він проведе зустріч з французьким президентом Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою 16 квітня з робочим візитом у Французьку Республіку. Плануються переговори глави держави з президентом Франції Еммануелем Макрона. Також відбудеться зустріч перших леді - Олени Зеленської і Бріджит Макрон", - заявили в Офісі президента.

Вперше про зустріч Зеленського з Макроном в Парижі минулого тижня заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. За інформацією Єлисейського палацу, зустріч між президентами пройде у форматі обіду.

Після загострення ситуації на Донбасі Зеленський заявив про бажання поговорити з лідерами "нормандської четвірки". Він сказав, що поспілкується з кожним лідером окремо, якщо не вдасться провести саміт.

Також повідомлялося, що Зеленський намагався зв'язатися з Путіним. Однак відповіді від президента Росії не надійшло. За матеріалами РБК-Україна.