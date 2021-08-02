В Офісі президента спростували інформацію про зустріч Зеленського із Чаусом.

Президент України Володимир Зеленський не проводив зустрічей з екссуддею Дніпровського районного суду Києва Миколою Чаусом, підозрюваним у хабарництві.

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров на своїй сторінці у Facebook.

"Президент України не зустрічався із суддею Чаусом", - коротко написав він.

Зазначимо, раніше колишній генпрокурор Руслан Рябошапка в ефірі "Прямого каналу" заявив, що Зеленський "уже двічі" зустрічався з Чаусом.

"Президент мовчить. Але, за деякою інформацією, він уже двічі зустрічався особисто з Чаусом. Ця інформація потребує перевірки, вона з'явилася зовсім нещодавно", - сказав ексгенпрокурор.

Окрім цього, інформацію про зустріч Зеленського та Чауса на своїй Facebook- сторінці поширював і нардеп Гео Лерос. За його даними, вона відбулася до появи екссудді в селі на Вінниччині.

"Після того як "невідомі" викрали суддю Чауса з Молдови, він заявив співробітникам, що буде говорити виключно із Зеленським. І вгадайте що сталось? Зеленський з ним таки зустрівся, бо так сильно його душить жага влади... І наголошую, це сталось до того, як Чаус офіційно знайшовся! Тепер розумієте, чому СБУ його нікому не віддає? Цю інформацію маю від надійного перевіреного джерела", - наголосив депутат.

3 квітня 2021 року Чауса нібито викрали в центрі Кишинева та вивезли за межі Молдови через український кордон. Однак 5 квітня НАБУ і Нацполіція України заявили, що нічого не знають про викрадення. Пізніше в СБУ повідомили, що розслідують викрадення і незаконне переправлення екссудді через кордон.

30 липня колишнього суддю знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. За даними ЗМІ, Чауса спочатку затримали поліцейські, які прибули на місце події та підтвердили його особу. Але після цього туди приїхали співробітники СБУ, забрали колишнього суддю та вивезли в невідомому напрямку.

Згодом стало відомо, що Чауса везуть до Києва. Співробітники НАБУ вели погоню за СБУ до будівлі спецслужби, вимагаючи віддати їм екссуддю, проте силовики проігнорували детективів. Адвокат судді Ростислав Кравець, цитуючи СБУ, повідомив, що офіційно Чауса в будівлі СБУ немає.

1 серпня адвокат Ростислав Кравець заявив, що зустрівся з Миколою Чаусом. Він розповів, що той наразі перебуває під захистом СБУ, тому що йому "загрожує небезпека". Також захисник екссудді відправив до Офісу генпрокурора клопотання про зміну підслідності у справі Чауса.

За матеріалами babel.ua/