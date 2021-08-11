В ОП прокоментували слова Резнікова про війська США на території України
Слова віцепрем'єра Олексія Резнікова про те, що на території України можуть бути розміщені американські війська не слід трактувати як намір української сторони. В ОП пояснюють, що це є "гіпотетичним варіантом" посилення безпеки України.
"Я думаю, цю заяву пана Резнікова слід трактувати не як намір, а як гіпотетичний варіант щодо зміцнення безпеки України. Це не те, що Україна розраховує найближчим часом вдатися до запрошення американців та встановлення американських баз", - пояснив секретар президента Сергій Никифоров.
За його словами, на розміщення в Україні військ США може вплинути дві речі: готовність українців та позиція НАТО.
"І від готовності прийняти той факт, що такі кроки роздратують нашого північного сусіда. Тому - це розмірковування щодо посилення безпеки", - наголосив прессекретар президента.
Учора віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що на території України можуть розмістити війська США. Це станеться в тому випадку, якщо безпеці нашої держави потрібні будуть додаткові гарантії. За матеріалами ZN.UA