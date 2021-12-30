В ОП розповіли, чого очікують від розмови президентів України та США

Прессекретар президента України Сергій Никифоров вважає можливу телефонну розмову президентів України Володимира Зеленського та США Джозефа Байдена логічним продовженням формату переговорів між країнами після спілкування американського лідера з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє UA з посиланням на Укрінформ.

За інформацією Білого дому, президенти США та Росії сьогодні обговорять низку тем, зокрема й питання російського військового нарощування на кордоні з Україною.

"Минулого разу перед розмовою Байдена та Путіна держсекретар Блінкен зателефонував українському президентові запевнити, що про Україну без України ані слова, ані рішення не буде. Після розмови президент Байден подзвонив президентові Зеленському, розповів про її зміст і запевнив у підтримці США територіальної цілісності й у суверенітету України. Зараз відбувається так само. Учора була розмова президента Зеленського та державного секретаря Блінкена, у якій ішлося, зокрема, і про майбутню сьогоднішню розмову Байдена та Путіна, а далі логічним кроком буде телефонна розмова Байдена та Зеленського", - сказав Никифоров.

Речник глави Української держави не виключає, що розмова українського та американського лідерів відбудеться найближчим часом, але поки часу, формату та самого факту розмови підтвердити не може.

9 грудня президенти США Джозеф Байден та України Володимир Зеленський провели розмову про стратегію імплементації Мінських домовленостей, а також про внутрішньополітичну ситуацію в нашій країні.