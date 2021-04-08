В ОПУ других проблем нет, как гадать относительно второго срока Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский еще окончательно не определился, будет ли участвовать в следующих президентских выборах

Об этом рассказал в интервью Радио НВ заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает "ДС".

"Этот вопрос вообще не решен. Можно сказать, он немного накручен средствами массовой информации, какими-то конспиративными мыслями в Telegram-каналах. Решение будет принимать лично президент. Когда он его примет, я думаю, что он скажет не только своей команде, но и вообще населению Украины", - отметил Тимошенко.

Напомним, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в марте заявлял, что одноименная партия будет просить президента Украины Владимира Зеленского идти на второй срок.