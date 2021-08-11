В ОПУ розповіли, які теми Зеленський збирається обговорити з Меркель

Глава держави Володимир Зеленський і канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час її візиту в Україну мають намір обговорити гарантії після запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

Також сторони обговорить безпеку на Донбасі та двосторонні відносини, повідомив сьогодні під час брифінгу прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Зеленський і Меркель говоритимуть про те, як конкретно Німеччина гарантуватиме виконання тих зобов'язань, які дала у разі запуску "Північного потоку-2". Точніше, у разі, якщо Росія після запуску газопроводу спробує якимось чином зловживати своїм монопольним становищем", - заявив він.

За словами Никифорова, Зеленський і Меркель також говоритимуть про ситуацію із безпекою на Донбасі і як реанімувати мирні переговори, а також двосторонні відносини країн.

"Німеччина наш ключовий партнер в Європі в політиці, економіці, торгівлі, промисловості та енергетиці. Потенціал для зміцнення цих відносин великий. Хочу підкреслити, що візит Ангели Меркель в Україну доводить, що про Україну без України ні слова і без прямих переговорів з президентом України сучасні найважливіші питання безпеки в Європі не вирішать, - підкреслив Никифоров.

Меркель планує приїхати до Києва 22 серпня. За матеріалами Слово і Діло/