В отношении Генерального прокурора Ирины Венедиктовой возбудили два уголовных дела за то, что она сменила группу прокуроров по делу заместителя руководителя Офиса Генерального прокурора Олега Татарова, которое расследует НАБУ.

Об этом она сообщила в комментарии журналистам в среду, передает Укринформ.

"Я не успела разобраться (с материалами дела - ред.), потому что по этому делу открыли в отношении меня два уголовных дела просто за смену группы. И учитывая, что у меня конфликт интересов, я их уже не смотрела, совещание не проводила и всего, что касается этого дела, у меня нет", - сказала она.

По словам Венедиктовой, расследование дела Татарова могло бы проходить процессуально прозрачно и очень скучно, но "когда вы не знаете правды, для вас эта тема живая".

"Я этой правды на сегодняшний день сама не знаю. Материалы дела в НАБУ, часть в Офисе Генерального прокурора", - добавила Венедиктова.

Генпрокурор рассказала, что узнала об этом деле первого декабря, когда к ней позвонили журналисты и попросили прокомментировать обыски в Офисе Президента.

"А у Генерального прокурора нет информации ни от одного из органов расследования. Я сменяю группу прокуроров САП, но и.о. САП, начальника Управления, то есть топ-прокуроров, и вставляю себя туда, как Генпрокурора. На завтра приглашаю на совещание старую группу и новую. Старая группа заболела вся и не пришла. Пришла новая группа. Материалов всего один том", - рассказала она.

По словам Венедиктовой, через две недели и.о. руководителя САП Максим Грищук сообщил ей о том, что он подписал подозрение по этому делу и спросил, нужно ли совещание.

"Я говорю, если подписали подозрение, - совещание не нужно", - сказала она.

Ранее СМИ сообщали, что правоохранители не завершили следствие по делу заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова, хотя суд приказал сделать это до 1 марта. В Офисе Генпрокурора проинформировали, что "действия относительно завершения расследования на сегодняшний день не осуществляются". Кроме того, в прокуратуре отметили, что подали апелляционную жалобу на решение суда, который не продлил сроки следствия. В то же время в постановлении суда говорится, что оно не подлежит обжалованию.