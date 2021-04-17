В штабе ООС считают, что противник готовит провокационные обстрелы на Донбассе

Российские наемники и спецподразделения РФ готовят провокации на Донбассе, цель которых - нанести максимум потерь личному составу.

Об этом заявил заместитель командующего ОС, генерал-майор Виктор Ганущак во время пресс-тура для иностранных журналистов в район ООС, сообщает Укринформ.

"В дальнейшем будет эскалация, будут провокационные обстрелы, противник будет провоцировать. У них задача стоит - нанести максимум потерь личному составу. Это доказывает снайперский огонь, где непосредственно применяются спецподразделения Российской Федерации", - сказал Ганущак.

По словам генерал-майора, цель РФ - спровоцировать ответный огонь со стороны ВСУ, чтобы использовать это для пропаганды. Ганущак подчеркнул, что украинские военные "всем обеспечены" и готовы ко всем вариантам развития событий, "в том числе если противник пойдет в наступление".

"Уже довели до того [оккупанты], что говорят и о наступательных операциях, и вы знаете историю об "убитом мальчике" за 20 км от фронта... Все для того, чтобы среди людей посеять панику, ввести их в заблуждение. Это постоянно проводится, это обученные специалисты [российские], которые применяются в информационной плоскости. ФСБ, ГРУ, Силы спецопераций - три дивизии, работающих в этом направлении", - добавил заместитель командующего.

Накануне командующий ОС Сергей Наев заявил, что ситуация на Донбассе сложная, но не критическая, и ВСУ не видят создания наступательных групп российских войск. По его мнению, цель стягивания войск к границе Украины - "демонстрация силы".