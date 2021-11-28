В УДО спростували звільнення співробітників, які не збили дрон журналістів над резиденцією Зеленського

Управління державної охорони спростувало інформацію журналіста Михайла Ткача про звільнення військовослужбовців нібито за те, що вони не збили дрон, який літав над державною резиденцією "Синьогора" на Прикарпатті.

Відповідну заяву пресслужба УДО оприлюднила ввечері 28 листопада.

"Нещодавно журналіст інтернет-видання "Українська правда" Михайло Ткач повідомив чергову непідтверджену "інсайдерську" інформацію, що в Управлінні державної охорони України було звільнено військовослужбовців нібито за те, що вони не збили дрон, який літав над Гутою... Офіційно повідомляємо: всі військовослужбовці Управління державної охорони України продовжують виконувати службові обов'язки та забезпечувати безпеку осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона", - йдеться в повідомленні.

В Управлінні держохорони заявили, що мають "намір звернутися до суду з цього приводу".

Увечері 27 листопада у подкасті "Української правди" журналіст Михайло Ткач повідомив, що з УДО звільнили співробітників, які не збили дрон репортерів над державною резиденцією "Синьогора" у селі Гута, коли там були президент Володимир Зеленський і голова його Офісу Андрія Єрмак.

24 листопада УП оприлюднила матеріал про те, що президент Володимир Зеленський та Офіс президента святкували день народження Андрія Єрмака на державній дачі. Гостей до резиденції в Карпатах доставляли за допомогою гелікоптерів ДСНС.

У Офісі президента зазначили, що у 20 листопада Зеленський працював у Києві. Ввечері того дня відбув до резиденції в Гуті. 21 листопада він був у Києві на відповідних заходах, присвячених річниці початку Революції Гідності. У понеділок, 22 листопада, він також перебував на робочому місці.

У відомстві також наголосили, що користування резиденцією в Гуті протягом одного-двох днів, як і гвинтокрилами, які забезпечують пересування президента, "відбувалося згідно зі звичайними протоколами щодо переміщення президента та його співробітників і користування відповідними об'єктами".

Єрмак заявив, що чотириденного святкування не було і ніякі літаки не використовувались. Голова ОП підтвердив, що був у Синьогорі у свій день народження, 21 листопада, але святкував "практично вночі, коли приїхав до мами".

Цього року Андрій Єрмак відзначив 50-річчя. За матеріалами LB.ua