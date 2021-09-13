В Украине совсем скоро может появиться собственная вакцина против гриппа

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает пресс-служба Минздрава

По словам врача, появление препарата от украинского производителя запланировано на первое полугодие 2022 года. "Украинские фармацевтические компании проводят переговоры по локализации производства вакцины от гриппа на территории Украины", - пояснил Кузин.

Он добавил, что это будет трех- или четырехвалентная вакцина в шприцах на одну дозу, продукция "in bulk" - то есть в Украине будут осуществлять фасовку действующего вещества, упаковку и маркировку.

"Однако мы будем иметь своего отечественного производителя, который сможет обеспечить страну необходимым количеством вакцин. Мы сможем не искать ее на рынках Европы", - сказал Кузин.