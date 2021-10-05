В Україні - 9 846 випадків коронавірусу за добу

Впродовж минулої доби, 4 жовтня, в Україні виявили 9 846 нових випадків коронавірусу. Тоді як одужали 4 229 пацієнтів та 317 померли, ще 1881 хворого госпіталізували. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 469 856 осіб; одужало - 2 268 752 особи; летальних випадків - 57 206; проведено ПЛР-тестувань - 13 003 972.