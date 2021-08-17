В Україні може з'явитися Центр протидії стихійним лихам - Монастирський

Міністерство внутрішніх справ України розглядає можливість створення Центру протидії стихійним лихам.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив під час зустрічі рятувальників ДСНС, які повернулися з ліквідації пожеж у Греції, передає Укрінформ із посиланням на МВС.

"МВС розробляє проєкт створення Центру протидії природним стихійним лихам, який буде працювати в Україні, а потім допомагати й Європі у подоланні надзвичайних ситуацій", - заявив Монастирський.

Він подякував рятувальникам за ліквідацію пожеж у Греції та висловив сподівання, що набутий досвід стане у пригоді на службі державі.

Наприкінці липня Грецію охопили лісові пожежі, спричинені спекою. Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну відправити 100 пожежників на допомогу в боротьбі з лісовими пожежами в цій країні. За матеріалами Укрінформ.