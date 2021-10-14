В Україні при ВР може з'явитися Бюджетний офіс, запуск якого обійдеться у 20 млн доларів

Зараз Україна з міжнародними інституціями обговорює створення окремого незалежного органу - Бюджетного офісу, який буде працювати при Парламенті, і до складу якого будуть входити незалежні експерти. Одна з ключових функцій його роботи - стежити за виконанням державного бюджету. На його реалізацію піде не менше двох років, а необхідний бюджет на запуск, який прорахували за допомогою зарубіжних експертів - 20 млн доларів. Про це УНН розповів голова Комітету ВР з питань бюджету Юрій Арістов.

"Є ініціатива створити незалежний Бюджетний офіс, який буде працювати при Парламенті і куди будуть входити незалежні експерти. Це можуть бути незалежні експерти високого рівня, рівня ексміністрів фінансів, економіки, фахівці європейського рівня, колишні міністри. У подібні структури в різних країнах входять від 30 до 300 фахівців, ми на даному етапі зупинилися на цифрі близько 30, може бути, трохи більше або трохи менше. Він необхідний, в першу чергу, для аналізу виконання бюджету. Як фінансуються програми, як вони виконуються, як виконуються доходи і плани по приватизації", - розповів Арістов.

За словами глави Комітету, Бюджетний офіс потрібен для того, щоб в майбутньому була повна і точна інформація на якому етапі знаходиться виконання бюджету. Це дасть парламенту можливість контролю, бо будуть точні дані про поточні проблеми, що згодом прибере політичні підґрунтя.

"Уже не можна буде прийти й сказати: необхідна така-то сума, є нестача фінансування. Ми тут же піднімемо цифри й подивимося, як виконується програма і чи потрібно це фінансування, і в якому обсязі. Ще одне важливе завдання Бюджетного офісу - аналіз законодавчих ініціатив. Бюджетний комітет кожен раз розглядає практично всі закони з точки зору їх впливу на бюджет. Сьогодні по 23 статті ми даємо тільки висновок: впливає законопроєкт на бюджет чи ні. А з появою Бюджетного офісу з'явиться можливість з більш широкими викладками аналізувати наслідки прийняття того чи іншого законопроєкту", - пояснює Арістов.