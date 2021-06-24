В Україні запустили нову платформу для продажу і покупки сільськогосподарської землі - "Доброзем".

Про це в телеграмканалі написав ексміністр Кабміну і один із співзасновників monobank Дмитро Дубілет.

Власники паїв можуть подати інформацію на сайті dobrozem.com.ua, а служба підтримки перевірить документи і оцінить потенційну вартість землі.

Повноцінно сервіс запрацює в липні, після запуску ринку землі в Україні.

"Ідея проста: власники паїв зможуть виставити на нашому сайті оголошення і почати отримувати пропозиції від потенційних покупців. Покупці, в свою чергу, за допомогою зручної системи фільтрів зможуть знаходити цікаву землю і робити по ній пропозиції", - розповів Дубілет.

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При цьому він визнав, що сам процес купівлі/продажу землі в Україні - досить заплутаний. У ньому задіяні нотаріуси, банки, оцінювачі, орендарі з пріоритетним правом викупу та інші.

"Ми детально опрацювали цей процес, і наша служба підтримки буде допомагати продавцям на всіх його етапах", - додав він.

Платформа інтегрована з безліччю систем. Наприклад, з системою супутникових знімків, щоб виводити по кожній ділянці докладні дані по метеорологічній історії та вирощуваних культурах.

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Також розробники будуть розвивати мережу своїх представництв по регіонах, щоб допомагати продавцям, якими часто є люди у віці, реєструватися на сайті для успішної угоди. Нагадаємо

1 липня в Україні відкриється ринок землі. Це означає, що громадяни зможуть вільно купувати сільськогосподарські наділи, в тому числі і в інвестиційних цілях.