В Україні затвердили Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу

Рада національної безпеки та оборони на засіданні розглянула та затвердила Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Про це секретаря РНБО Олексій Данілов розповів на брифінгу по завершенні засідання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Першим питанням було розглянуто доповідь віцепрем'єра-міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського та затверджено Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України", - сказав Данілов.

Як повідомлялорся, на засідання 4 червня РНБО ухвалила звіт про результати проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом, а також прийняла рішення про розширення мережі ситуаційних центрів, які функціонують у секторі безпеки і оборони. За матеріалами Укрінформ.