В Україні з'явиться Єдиний портал повідомлень про корупцію. Верховна рада схвалила відповідний законопроєкт у другому читанні.

"За" законопроєкт No3450 проголосували 253 нардепи.

"Внесено зміни до закону "Про запобігання корупції", якими передбачено створення правової основи для здійснення повідомлень викривачів через Єдиний портал повідомлення для належного та якісного упорядкування процедури розгляду повідомлень про корупцію", - йдеться в законопроєкті, що оприлюднений на сайті парламенту.

Згідно з документом, з порталом зможуть у цілодобовому вільному доступі працювати як викривачі, так і уповноважені суб'єкти щодо запобігання корупції у різних органах.

"Повідомлення (про корупцію - ред.) має містити фактичні дані, що підтверджують вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього закону, які можуть бути перевірені. Викривач має пояснити звідки йому стали достеменно відомі дані про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією", - йдеться у законопроєкті.

У жовтні 2019 року Рада ухвалила в другому читанні й в цілому законопроєкт No1010 про грошову винагороду викривачам корупції. За матеріалами Слово і діло.