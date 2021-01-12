В Україні з'явиться лобістська структура для перемовин з США

Перемовником з США від України може виступити лобістська структура, яка буде прозоро працювати. Про це в ефірі телеканалу ZIK сказала заступниця голови комітету з питань антикорупційної політики Олена Мошенець, передає УНН.

"Мені здається, я думаю, що це буде правильно, якщо таким перемовником (з США - ред.), або такою певною інституцією буде все ж таки певна лобістська структура, яка буде прозоро працювати. Так відбувалось, в принципі, і раніше, не зважаючи на те, що були певні закиди. Але для західного світу лобізм і в тому числі політичний - це нормальна інституція", - сказала Олена Мошенець.

Вона зазначила, що ті, хто поїдуть на інавгурацію Джо Байдена, хочуть зробити собі образ перемовника між Україною та США.

"Тому що наразі конкурують декілька груп за оцю позицію: хто, скажімо так, перший прибіжить, можливо, до офісу", - додала Мошенець.

Україну на інавгурації президента США представить посол Єльченко.

Раніше у "Слузі народу" заявили, що очікують розгляд ВР законопроєкту про лобізм після місцевих виборів. За матеріалами УНН.