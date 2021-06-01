В Україну прибула делегація Ірану для переговорів щодо збитого літака МАУ

До Києва для проведення переговорів з Україною щодо збитого в січні 2020 року біля Тегерана літака МАУ прибула делегація Ірану, її очолив заступник міністра закордонних справ Мохсен Бахарванд. Про це у Twitter повідомив 1 червня посол Ірану в Києві Манучехр Мораді.

"Делегація Ісламської республіки Іран на чолі із заступником міністра закордонних справ Мохсеном Бахарвандом прибула сьогодні в Україну для обговорення третього раунду перемовин між двома країнами з технічних і правових аспектів трагічної катастрофи українського PS752", - написав Мораді.

Пасажирський літак Boeing 737-800 рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України", який прямував із Тегерана до Києва, розбився 8 січня 2020 року поблизу столиці Ірану. На борту перебувало 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих - 11 громадян України. Більшість пасажирів були громадянами Ірану й Канади.

За матеріалами Гордон.