В Україну їде делегація Конгресу США: обговорять реформи та агресію Росії

Американський сенатор Джин Шахін анонсувала робоче турне країнами Східної Європи, яке здійснить двопартійна делегація Конгресу США під її головуванням. Делегація відвідає Україну, Литву та Грузію, щоб підтвердити прихильність США своїм партнерам.

Про це йдеться на сайті посольства США в Україні.

Як розповіли в посольстві, перебуваючи в Україні американські сенатори будуть заохочувати продовження реформ, спрямованих на зміцнення демократії, та висловлювати солідарність з Україною на тлі російської агресії.

"Україна та Грузія є важливими партнерами США в боротьбі з все більше агресивною Росією, і дуже важливо, щоб ми висловили нашу солідарність з народами України та Грузії та спонукали політичних лідерів продовжувати проводити необхідні реформи, які зміцнять їх демократії", - заявила сенатор Шахін.

Американський сенатор також наголосила, що США підтримують Україну та Грузію у їх прагненні реалізувати свої євроатлантичні амбіції.

"І США прагнуть зіграти допоміжну роль, щоб зробити членство в НАТО і ЄС реальністю", - сказала вона.

Крім того, як додали у посольстві, у Литві американські сенатори планують зустрітися з білоруською опозиціонеркою Світланою Тіхановською, щоб обговорити останні події в Білорусі.

Нагадаємо, напередодні український посол Оксана Маркарова обговорила з американськими конгресменами протистояння російському газопроводу "Північний потік-2".

За матеріалами РБК - УКраїна.