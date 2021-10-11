ВАКС продовжив домашній арешт для Чауса

Вищий антикорупційний суд продовжив строк домашнього арешту для екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса до 14 жовтня.

Про це у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили агентству "Інтерфакс-Україна".

"Слово і діло" уточнює, що це рішення слідчий суддя ВАКС Тимур Хамзін ухвалив ще 6 жовтня. На Чауса поклали низку зобов'язань, також він має носити електронний браслет.

Чауса підозрюють у хабарництві. 6 вересня 2016 року Верховна Рада зняла з нього недоторканність, пізніше Солом'янський суд санкціонував його затримання, а Інтерпол оголосив у міжнародний розшук. Чаусу загрожує позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.

У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримали в Кишиневі. Він намагався отримати політичний притулок у Молдові. Рішення щодо цього питання очікували наприкінці квітня 2021 року. Українська влада вимагала екстрадиції Чауса, але, як заявив адвокат екссудді, 14 вересня суд у Молдові відмовив в екстрадиції.

3 квітня 2021 року Чауса викрали в центрі Кишинева. За даними міністерства внутрішніх справ країни, екссуддю викрала група осіб, яка покинула територію Молдови через кордон з Україною. Викрадачі переписувалися українською. Двох підозрюваних молдавським правоохоронцям вдалося затримати.

НАБУ і Нацполіція України заявили 5 квітня, що нічого не знають про викрадення. Пізніше у СБУ повідомили, що розслідують викрадення і незаконне переправлення екссудді через кордон.

30 липня стало відомо, що Чауса виявили в селі у Вінницькій області. Як повідомив директор НАБУ Артем Ситник, Чауса забрали співробітники СБУ і вертольотом доправили до Києва.

Увечері 3 серпня детективи НАБУ затримали Чауса в лікарні "Феофанія". Про його місцеперебування в бюро повідомила СБУ.

4 серпня Вищий антикорупційний суд у закритому режимі обрав Чаусу запобіжний захід і відправив його під цілодобовий домашній арешт. Строк дії запобіжного заходу кілька разів продовжували, він закінчувався 15 жовтня.

Адвокат Ростислав Кравець заявив, що у Чауса після викрадення проблеми зі здоров'ям, але через домашній арешт він не може потрапити до лікаря, і подавав апеляцію. Апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги. Під час розгляду апеляції Чаус розповів, що сидів у підвалі в масці чотири місяці. За матеріалами Гордон.