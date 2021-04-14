ВАКС заарештував вилучене майно брата глави ОАСК Вовка

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку, брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка - Юрія Зонтова. Зокрема, антикваріат, документи на майно та готівку.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Так, суд заарештував готівки в іноземній валюті. А саме понад 3,7 млн доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.

Арешт майна може бути скасовано повністю або частково за клопотанням власника майна.

Нагадаємо, раніше слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшуки в ОАСК у справі про корупцію, в якій, за даними слідства, причетний Юрій Парасольок.

Зонтова разом з іншим адвокатом викрили на спробі передати 100 тисяч доларів хабаря судді.

Крім того, суд заарештував брата глави ОАСК, Юрія Зонтова, якого викрили на спробі передати 100 тисяч доларів хабаря судді. За матеріалами РБК-Україна.