Венеційська комісія попередила про наслідки від розгляду проєкту закону про олігархів без її висновку, - нардеп

Венеційська комісія наполегливо рекомендувала Україні утриматися від розгляду скандального проєкту закону про олігархів до отримання її правового висновку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Олексія Гончаренка.

"За моєю інформацією, вчора з представниками ОП провів зустріч в Києві керівник відділу конституційної юстиції Секретаріату Венеційської комісії Шнутц Рудолф Дурр.

Дурр наполегливо рекомендував владі утриматися від голосування по законопроєкту", - повідомив Гончаренко.

За його словами, Венеціанська комісія вважає, що прийняття законопроєкту в умовах відсутності висновку комісії буде в край негативним сигналом західним партнерам особливо з огляду на те, що Україна взяла на себе зобов'язання приводити законодавство до європейського зразку.

"На жаль, влада пішла по іншому шляху і намагається форсувати голосування і залякати депутатів, використовуючи сьогоднішню ситуацію з Сергієм Шефіром", - додав Гончаренко.

Нагадаємо, проєкт закону про олігархів викликав критику 4 з 5 парламентських фракцій, які підтримали ідею омбудсмена спрямувати цей проєкт до Венеціанської комісії.

Причина - неконституційність норм цього законопроєкту і порушення ним базових прав людини.

10 вересня голова Верховної ради Дмитро Разумков направив законопроєкт No5599 про олігархів до Європейської комісії "За демократію через право"(Венеціанську комісію).

Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати та експерти під час форуму YES в Києві. За матеріалами РБК-Україна