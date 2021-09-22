Венеційська комісія попередила про наслідки від розгляду проєкту закону про олігархів без її висновку, - нардеп
Венеційська комісія наполегливо рекомендувала Україні утриматися від розгляду скандального проєкту закону про олігархів до отримання її правового висновку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Олексія Гончаренка.
"За моєю інформацією, вчора з представниками ОП провів зустріч в Києві керівник відділу конституційної юстиції Секретаріату Венеційської комісії Шнутц Рудолф Дурр.
Дурр наполегливо рекомендував владі утриматися від голосування по законопроєкту", - повідомив Гончаренко.
За його словами, Венеціанська комісія вважає, що прийняття законопроєкту в умовах відсутності висновку комісії буде в край негативним сигналом західним партнерам особливо з огляду на те, що Україна взяла на себе зобов'язання приводити законодавство до європейського зразку.
"На жаль, влада пішла по іншому шляху і намагається форсувати голосування і залякати депутатів, використовуючи сьогоднішню ситуацію з Сергієм Шефіром", - додав Гончаренко.
Нагадаємо, проєкт закону про олігархів викликав критику 4 з 5 парламентських фракцій, які підтримали ідею омбудсмена спрямувати цей проєкт до Венеціанської комісії.
Причина - неконституційність норм цього законопроєкту і порушення ним базових прав людини.
10 вересня голова Верховної ради Дмитро Разумков направив законопроєкт No5599 про олігархів до Європейської комісії "За демократію через право"(Венеціанську комісію).
Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати та експерти під час форуму YES в Києві. За матеріалами РБК-Україна